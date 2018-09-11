Ну что же ты, студент: за 50 тысяч взятки от сахалинца преподаватель из Владивостока пойдёт под суд

11 Сент. 08:42 2018-09-11T08:46:35+03:00

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34-летний студент с Сахалина дал взятку преподавателю владивостокского вуза для того, чтобы перевестись на следующий курс, об этом сегодня сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Как выяснилось, мужчина не мог сдать несколько зачётов и экзаменов, и для того чтобы облегчить своё обучение, перевёл преподавателю 50 тысяч рублей. По делу собрано достаточно доказательств, прокурор уже направил обвинительное заключение в суд на рассмотрение.

Преподаватель-взяточник также "попал" под статью. За совершение заведомо незаконных действий против него возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.