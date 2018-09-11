Ну что же ты, студент: за 50 тысяч взятки от сахалинца преподаватель из Владивостока пойдёт под суд
34-летний студент с Сахалина дал взятку преподавателю владивостокского вуза для того, чтобы перевестись на следующий курс, об этом сегодня сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте.
Как выяснилось, мужчина не мог сдать несколько зачётов и экзаменов, и для того чтобы облегчить своё обучение, перевёл преподавателю 50 тысяч рублей. По делу собрано достаточно доказательств, прокурор уже направил обвинительное заключение в суд на рассмотрение.
Преподаватель-взяточник также "попал" под статью. За совершение заведомо незаконных действий против него возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.