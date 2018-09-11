2018-09-11T09:50:09+03:00
Общество

Си Цзиньпин прибыл в аэропорт Владивостока личным бортом

Политик примет участие в Восточном экономическом форуме
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию для участия в Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит на острове Русский. Сегодня его борт приземлился в международном аэропорту Владивосток.

Событие примечательно тем, что для чиновника этот ВЭФ стал первым, ранее китайскую делегацию на форуме представлял заместитель Премьера Государственного Совета КНР Ван Ян.

В планах у политика встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, приянть участие в пленарном заседании форума, а также ряде других мероприятий, на которых обсудят развитие российско-китайской трансграничной электронной торговли, сопряжение китайской интеграционной инициативы «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом и поддержку китайских компаний, реализующих проекты на Дальнем Востоке.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко, встретивший высокого гостя, отметил, что исторический визит Си Цзиньпина в наш город интенсифицирует межрегиональное сотрудничество России и Китая.

— Я считаю, что необходимо расширить границы экономического и культурного сотрудничества приморской столицы с регионами КНР. Я вижу большие перспективы развития сотрудничества Владивостока с регионами центрального и юго-восточного Китая – с Шанхаем, Гуаньчжоу, Чжэнчжоу и другими городами. Владивосток традиционно тесно сотрудничает с северо-восточными провинциями Китая, наша задача – перешагнуть формат приграничной торговли, расширить границы и сферы нашей работы, что особенно актуально в год межрегионального сотрудничества России и Китая. Визит Председателя КНР Си Цзиньпина во Владивосток ярко нанесет наш город на геополитическую и экономическую карту для наших китайских партнеров, - подчеркнул Виталий Веркеенко.

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