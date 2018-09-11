В Приморье рейсовый автобус вышел на "встречку" и улетел в кювет
О пострадавших в аварии нет информации
Фото: "Экипажи ДПС"
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В Партизанском районе Приморья, около села Владимиро-Александровское ушёл в кювет междугородний автобус, сообщает Instagram-паблик "Экипажи ДПС".
На видео, которое появилось в сообществе видно, что красный автобус сошёл с трассы, когда находился на встречке. Из-за чего он покинул свою полосу движения пока неизвестно. О пострадавших в ДТП на странице также не сообщается.
Причины аварии выясняются.