В Приморье столкнулись такси и танк
Танк "ушёл" в кювет, такси смяло в гармошку
Фото: dpskontrol_125rus
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В пригороде Уссурийска, на Новоникольском шоссе столкнулись КамАз и автомобиль таксомонторной компании "Эконом.Восток", марки Toyota Platz. Об этом сообщил Instagram-паблик dpskontrol_125rus.
Примечательно, что грузовик перевозил танк, от столкновения военная техника свалилась с платформы и упала в кювет. Легковой же автомобиль смяло практически в гармошку - всю переднюю часть машины разворотило. Скорее всего "Тойота" восстановлению не подлежит.
Как стало известно от очевидцев произошедшего, на месте аварии сегодня работали МЧС. О пострадавших в сообществе информации нет.