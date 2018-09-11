В Приморье столкнулись такси и танк

11 Сент. 11:28 2018-09-11T11:28:38+03:00

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В пригороде Уссурийска, на Новоникольском шоссе столкнулись КамАз и автомобиль таксомонторной компании "Эконом.Восток", марки Toyota Platz. Об этом сообщил Instagram-паблик dpskontrol_125rus.

Примечательно, что грузовик перевозил танк, от столкновения военная техника свалилась с платформы и упала в кювет. Легковой же автомобиль смяло практически в гармошку - всю переднюю часть машины разворотило. Скорее всего "Тойота" восстановлению не подлежит.

Как стало известно от очевидцев произошедшего, на месте аварии сегодня работали МЧС. О пострадавших в сообществе информации нет.