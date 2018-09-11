Евгений Дитрих дал команду о запуске нового вагоноопрокидывателя на Третьей очереди АО «Восточный Порт»

11 Сент. 11:57 2018-09-11T11:57:48+03:00

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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», сообщает о торжественном запуске нового тандемного вагоноопрокидывателя на Третьей очереди терминала. Торжественный старт дал министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Новое оборудование будет использоваться для экологически безопасной выгрузки угля. Комплекс состоит из двух тандемных вагоноопрокидывателей, способных одновременно выгружать четыре полувагона общей грузоподъёмностью до 300 тонн угля. Цикл выгрузки полувагонов длится 2,5 минуты.

- Уже сейчас благодаря применению современного закрытого комплекса вагоноопрокидывателей «Восточный Порт» способен выгружать более 1 400 вагонов в сутки. Высокая скорость обработки вагонов обеспечивает оптимизацию всего перевозочного процесса по сети РЖД и способствует увеличению товарооборота с потребителями угля в странах АТР в целях реализации экспортного потенциала России, – подчеркнула первый заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская.

Оборудование действует по следующему принципу: груженый углем полувагон заходит в вагоноопрокидыватель и закрепляется на платформе с рельсами, которая за 90 секунд наклоняется вместе с полувагоном на массивных кольцах на 160 градусов, ссыпая уголь в подземные бункеры глубиной с шестиэтажный дом. Полувагон в это время удерживают привальные стенки и гидрозажимы, что исключает повреждение подвижного состава.

Строящийся на Третьей очереди объект аналогичен действующему закрытому комплексу тандемных вагоноопрокидывателей на специализированном угольном терминале. Оборудование работает с применением наилучших доступных технологий, обеспечивающих экологическую безопасность при разгрузке полувагонов с углем. Поставки оборудования и шефмонтаж вагоноопрокидывателей на Третьей очереди ведутся японской корпорацией Marubeni Сorporation согласно трехстороннему меморандуму. Стоимость двух вагоноопрокидывателей составляет более 7 млн долларов США.

Третья очередь угольного комплекса АО «Восточный Порт» – крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры.

После ввода в эксплуатацию объектов Третьей очереди грузооборот АО «Восточный Порт» вырастет с 25 до 45 млн тонн угля. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе, Хакассии, Якутии и других угольных бассейнах России.