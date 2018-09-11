2018-09-11T16:37:07+03:00
Общество

Почта России открыла новый наземный канал почтового импорта из Китая

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В преддверии высокого сезона Почта России открыла новый маршрут доставки нерегистрируемых международных отправлений из Китая жителям Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Ежедневно наземная почта из Гонконга приходит морем во Владивосток, а оттуда следует в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Доставка отправлений осуществляется поездом Почты России, курсирующим каждый день по маршруту Владивосток-Москва.

Ранее нерегистрируемая почта доставлялась из Китая в основном автомобильным транспортом. Регистрируемые отправления, имеющие приоритет при доставке, по-прежнему будут доставляться авиатранспортом. Расширение каналов доставки из КНР обусловлено значительным ростом числа почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов.

«Стремительный рост трансграничной торговли стимулирует поиск дополнительных эффективных логистических решений. Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Благодаря оптимизации логистики срок доставки простой почты сократится для большинства восточных регионов России», - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс доставке Сергей Малышев.

Успешный запуск проекта стал возможен благодаря конструктивному взаимодействию Почты России с Почтой Гонконга, ФТС России, РЖД, транспортными компаниями, участниками рынка дистанционной торговли.

«На новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress и он охватит всю восточную часть страны. В первую очередь это скажется на скорости доставки и снизит нагрузку на распределительные центры нашего основного партнёра – Почты России – в Москве. До этого значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре Московского региона и отправлялось почтовыми маршрутами на Восток. Теперь покупки будут приходить морем во Владивосток и далее следовать по железной дороге из Владивостока в Москву», - отмечает Лю Вей, генеральный директор AliExpress в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России