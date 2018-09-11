Почта России открыла новый наземный канал почтового импорта из Китая

11 Сент. 02:00 2018-09-11T16:37:07+03:00

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В преддверии высокого сезона Почта России открыла новый маршрут доставки нерегистрируемых международных отправлений из Китая жителям Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Ежедневно наземная почта из Гонконга приходит морем во Владивосток, а оттуда следует в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Доставка отправлений осуществляется поездом Почты России, курсирующим каждый день по маршруту Владивосток-Москва.

Ранее нерегистрируемая почта доставлялась из Китая в основном автомобильным транспортом. Регистрируемые отправления, имеющие приоритет при доставке, по-прежнему будут доставляться авиатранспортом. Расширение каналов доставки из КНР обусловлено значительным ростом числа почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов.

«Стремительный рост трансграничной торговли стимулирует поиск дополнительных эффективных логистических решений. Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Благодаря оптимизации логистики срок доставки простой почты сократится для большинства восточных регионов России», - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс доставке Сергей Малышев.

Успешный запуск проекта стал возможен благодаря конструктивному взаимодействию Почты России с Почтой Гонконга, ФТС России, РЖД, транспортными компаниями, участниками рынка дистанционной торговли.

«На новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress и он охватит всю восточную часть страны. В первую очередь это скажется на скорости доставки и снизит нагрузку на распределительные центры нашего основного партнёра – Почты России – в Москве. До этого значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре Московского региона и отправлялось почтовыми маршрутами на Восток. Теперь покупки будут приходить морем во Владивосток и далее следовать по железной дороге из Владивостока в Москву», - отмечает Лю Вей, генеральный директор AliExpress в России.