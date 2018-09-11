2018-09-11T16:53:25+03:00
Общество

«Улица здоровья» на Третьем Краевом Форуме пенсионеров

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6 сентября во Владивостоке состоялся Третий Краевой Форум «Полезно пенсионерам-2018». Активным участником Форума стал КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» с проектом «Улица здоровья». На специально отведённой площадке работали врачи – аллергологи, офтальмологи, терапевты, по медицинской профилактике.

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Более 400 человек получили квалифицированные консультации специалистов, могли измерить артериальное давление, определить внутриглазное давление, степень насыщения крови кислородом, функции внешнего дыхания. У людей пожилого возраста большой интерес вызвал мастер-класс по скандинавской ходьбе. В течение всего времени работы Форума участники группами и индивидуально имели возможность приобрести знания о значении и пользе скандинавской ходьбы, навыки подбора палок, обучиться правильной технике их использования, как в помещении, где работала площадка «Улица здоровья», так и на свежем воздухе, получая удовольствие от теплых солнечных лучей, морского ветерка и добрых улыбок врачей.

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Многие пенсионеры хотели поделиться с врачами своими впечатлениями и воспоминаниями и все имели сердечный отклик, слышали ободряющие слова и советы. Пожилые люди благодарили врачей Владивостокского клинико – диагностического центра за умение настроить на позитив, предоставленные формы обследования и обучения навыкам здорового образа жизни.

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