Гостям ВЭФ повезло попасть в Приморье на раздачу хорошей погоды

12 Сент. 00:53 2018-09-12T00:53:25+03:00

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Сегодня, 12 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+23°C. Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +19...+21°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +23...+25°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +21...+23°C.