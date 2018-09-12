2018-09-12T03:21:06+03:00
Общество

В парках Владивостока горожанок преследует онанист-эксгибиционист

О многочисленных встречах с обнажённым мужчиной женщины рассказали на страничке в Instagram
Софья КУЧИНА
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Фото: VistaNews.ruФото: VistaNews.ru
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Жительниц Владивостока преследует мужчина-эксгибиционист, - такая информация появилась в Instagram-паблике dpskontrol_125rus. Подписчица странички обратилась в паблик с шокирующим рассказом о том, как во время прогулки по Покровскому парку из кустов "вылез голый мужчина". Со слов женщины, у неё на глазах он занимался онанизмом.

— Я закричала, побежала, он за мной. Когда увидел людей, убежал обратно. В полицию сообщила, но приняты ли были меры неизвестно, - пишет испуганная горожанка.

Судя по комментариям к новости, этот случай не первый, когда в этом районе видят любителя публично обнажиться.

— Года 3 назад я там же встретила такого извращенца. Шла, разговаривала с мамой по телефону и тут он...

— Голого мужика видела возле выхода из подземного перехода на "Картинной галерее" в сторону Покровского парка, звонила в полицию...

— Я однажды там с собакой гуляла, видела такого. Сняла с собаки намордник, отпустила её на всю длину поводка и быстро из парка ушли.

Судя по всему мужчина ( или мужчины) пугают народ не только в Покровском парке. Комментаторы рассказали о том, что встречались с нудистами в районе Суханова и в парке Минный городок.

— Вчера такое было в парке Минного городка,только там мужик охотился на девушку, прятался в кустах, когда она побежала он за ней. Что он хотел, осталось загадкой.

— На Суханова знакомая работает, несколько раз голого видели в районе узкого прохода к театру им.Горького....А ещё в районе фуникулера (видимо это один и тот же наверное живет где-то ) и тоже преследовать пытался, - пишут обеспокоенные женщины.

Будем надеяться, что полиция своевременно отреагирует на сообщения СМИ и соцсетей и примет надлежащие меры. О том, один это человек или Владивосток наводнили извращенцы, "Комсомолке" неизвестно.

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