Сегодня перекроют автодвижение в центре Владивостока
Госавтоинспекции Приморского края сообщает: сегодня, 12 сентября 2018 года с 15.45 до 17.00 для обеспечения безопасности дорожного движения ограничат движение и парковку автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог города Владивостока:
- по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а, строение 2
- по улице Корабельная Набережная до пересечения со Светланским переулком.
Госавтоинспекция предлагает водителям автотранспорта использовать альтернативные пути движения по улице Светланская.
В этих местах организуют дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.
Жителей и гостей краевой столицы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов.
В полиции подчеркнули, что автотранспорт, припаркованный с нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации, эвакуируют.