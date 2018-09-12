2018-09-12T04:07:22+03:00
Общество

Сегодня перекроют автодвижение в центре Владивостока

На Корабельной набережной будут дежурить инспекторы ДПС
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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Госавтоинспекции Приморского края сообщает: сегодня, 12 сентября 2018 года с 15.45 до 17.00 для обеспечения безопасности дорожного движения ограничат движение и парковку автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог города Владивостока:

- по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а, строение 2

- по улице Корабельная Набережная до пересечения со Светланским переулком.

Госавтоинспекция предлагает водителям автотранспорта использовать альтернативные пути движения по улице Светланская.

В этих местах организуют дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.

Жителей и гостей краевой столицы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов.

В полиции подчеркнули, что автотранспорт, припаркованный с нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации, эвакуируют.

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