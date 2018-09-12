Огородник из Приморья "выкурил" леса на 40 тысяч рублей
Бросив окурок на землю мужчина случайно поджёг соседний лесной фонд
Фото: Хабар 24
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В Дальнегорске предстанет перед судом местный садовод-огородник. Весной этого года, у себя на участке мужчина бросил окурок на землю. Сухая трава, на которую упала, недокуренная сигаретка сразу же загорелась,а огонь перекинулся на соседний лесок. В результате пожара экоущерб лесному фонду составил 40 тысяч рублей.
Курильщик свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, а ущерб возместил.
Расследование дела осуществлялось ОНДиПР Дальнегорского городского округа УНДиПР Главного управления МЧС России по ПК.
Сейчас уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.