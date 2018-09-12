К пятнице реки Приморья вернутся в свои берега

12 Сент. 06:00 2018-09-12T06:01:47+03:00

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Сложная паводковая ситуация до сих пор сохраняется в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе, передает "КП" со ссылкой на "Примпогоду". Портал сообщает, что в этих районах прилегающие территории до сих пор затоплены. Максимальные уровни паводка на этих реках пройдут 11–13 сентября, с 14 сентября ожидается интенсивный спад воды.

В Пожарском районе в среднем течении реки Бикин позавчера уровень воды прошёл критическую точку, сейчас же вода интенсивно спадает, опасности затопления уже нет, 14 сентября река войдёт в коренные берега.

На остальных реках края вода спадает. Поймы рек в Чугуевском, Кировском, Лесозаводском, Красноармейском, Ханкайском, Яковлевском, Михайловском, Черниговском районах всё ещё подтоплены. В ближайшие трое суток большинство приморских речек вернутся в свои русла, а их поймы наконец примут первозданный вид.