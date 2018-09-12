2018-09-12T07:20:46+03:00
Общество

300 танцоров из Приморья снимутся в фильме-мюзикле "Линия танца"

Во Владивостоке скоро начнутся съёмки
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Рабочая группа нового полнометражного фильма «Линия танца» прибыла во Владивосток из Москвы. Съемки ленты организует Кинокомиссия Приморского края.

На сегодня съемочная группа уже отсмотрела локации, а также провела масштабный кастинг танцоров для фильма. Место действия фильма развернется во Владивостоке. Главными съемочными площадками в городе станут Набережная Цесаревича, Дальневосточный федеральный университет, центральная площадь, дворы Миллионки, а также Токаревский маяк.

— «Линия танца» – полнометражный фильм-мюзикл. Главная героиня Яна, молодая амбициозная танцовщица, которая уходит от своего учителя танцев Артура, чтобы открыть свою школу. Между старой и новой школой начинается конкуренция, осложняемая тем, что дочь Артура начинает заниматься у конкурентов, превращая конфликт еще и в семейный», – рассказали о сюжете новой картины представители Кинокомиссии Приморского края.

Режиссером фильма станет дебютант Анастасия Пуговкина. Автор сценария – Владимир Охременко, известный своими фантастическими рассказами, оператор-постановщик – Валерий Осьмаков.

За несколько дней, которые съемочная группа провела в Приморье, были проведены кастинги актеров театров края, а также снят первый тизер фильма, в котором главный хореограф проекта и исполнительница главной роли Кристина Мазур танцует на фоне знаковых мест Владивостока. Кроме того, за время визита прошла встреча продюсеров фильма с приморскими специалистами, которые примут участие в съемках.

Главный танцевальный партнер проекта – танцевальная школа «Этажи». Финальная сцена фильма соберет в кадре более 300 танцоров из Приморья.

Напомним, в ближайшее время в Приморье при поддержке Администрации края состоится еще одно яркое событие в области кино – XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». В рамках события покажут 180 фильмов из 37 стран. Фильмом открытия XVI «Меридианов» станет российская мелодрама режиссера Дмитрия Месхиева «Два билета домой». Закрывать кинофестиваль будет драма Ольги Зуевой «На районе» с Данилой Козловским в главной роли, а также поэтическое роуд-муви Vision Наоми Кавасе.

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