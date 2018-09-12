Сервелатом с ДНК индейки кормил невзыскательных приморцев предприниматель из Артёма

12 Сент. 09:10 2018-09-12T09:10:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора выявили фальсификацию сырокопченой колбасы.

Специалисты лаборатории в рамках госзадания исследовали колбасу, образцы которой отбирались в ходе проверки.

Испытания показали, что в сервелат двух разных сортов, который производили в Артёме, добавляли курицу и индейку, тогда как в составе, указанном на продукте, птичьего мяса не было.

По словам специалистов лаборатории, скорее всего индивидуальный предприниматель добавлял в свои изделия более дешёвое сырьё.

Продукцию признали не отвечающей требованиям качества и безопасности.

Информацию о лже-сервелате внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области направила письмо об изъятии производителю мясной продукции. У индивидуального предпринимателя отзовут декларацию о соответствии, дающую право реализовывать эти сорта колбасы.