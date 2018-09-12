Движение по новому мосту в Кроуновке откроют в начале октября
Строители капитального моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе Приморья завершили монтаж балок на двух пролетах. Открытие движения по новому мосту запланировано на октябрь.
В настоящее время на объекте работают 25 человек и около десяти единиц техники. По словам специалистов Примавтодора, выступающего генеральным подрядчиком работ, всего предстоит смонтировать 30 балок.
Длина каждой балки составляет 24 метра. Монтаж одной конструкции занимает два-три часа.
Также строители продолжают отсыпку земляного полотна на подходах к мосту. Открытие движения по новому мосту в село Кроуновка запланировано на октябрь.
Справка.
Длина нового моста через Кроуновку с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Переход будет освещен и оборудован тротуаром. Новая конструкция возводится с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.