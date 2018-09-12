2018-09-12T09:27:02+03:00
Общество

Движение по новому мосту в Кроуновке откроют в начале октября

Сейчас на объекте работают 25 человек и 10 единиц техники
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Строители капитального моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе Приморья завершили монтаж балок на двух пролетах. Открытие движения по новому мосту запланировано на октябрь.

В настоящее время на объекте работают 25 человек и около десяти единиц техники. По словам специалистов Примавтодора, выступающего генеральным подрядчиком работ, всего предстоит смонтировать 30 балок.

Длина каждой балки составляет 24 метра. Монтаж одной конструкции занимает два-три часа.

Также строители продолжают отсыпку земляного полотна на подходах к мосту. Открытие движения по новому мосту в село Кроуновка запланировано на октябрь.

Справка.

Длина нового моста через Кроуновку с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Переход будет освещен и оборудован тротуаром. Новая конструкция возводится с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.

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