Почти тонну красной икры с кишечной палочкой едва не скормили дальневосточникам

12 Сент. 10:57 2018-09-12T09:50:56+03:00

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Кишечную палочку в трех партиях лососевой икры выявили специалисты Россельхознадзора на Сахалине. Общий вес деликатеса составил 941 килограмм.

Продукцию признали не отвечающей требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического Регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Результаты исследований внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к данным системам имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе и Сахалинской области, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах.

По факту выявления Россельхознадзор направил письма о проведенном изъятии некачественной продукции хозяйствующему субъекту по месту отбора проб и производителю продукции.