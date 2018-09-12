Дальний Восток и Китай будут дружить еще крепче

12 Сент. 10:16 2018-09-12T10:16:56+03:00

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Самые важные российско-китайские проекты обсудил в ходе четвертого Восточного экономического форума. Сегодня на полях ВЭФ состоялся бизнес-диалог, в котором приняли участием руководители крупных корпораций и политики обеих стран.

Поговорить им было о чем. В прошлом году объем внешней торговли Дальнего Востока и Китая вырос на треть и составил 7,7 миллиардов долларов. Сегодня инвесторы из КНР реализуют в регионе более сорока проектов. Восемь из них запустили в этом году.

– Китай – основной экономический партнер для России на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют все наши экономические показатели. В ходе форума мы подписали несколько важнейших документов. В том числе, программу российско-китайского сотрудничества в регионе. Это наш основополагающий документ для работы по инвестиционным проектам. Его реализует межправительственная комиссия, которая у нас действует между регионами Дальнего Востока и провинциями северо-востока КНР, – рассказала на встрече директор Департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития Юлия Косарева.

По мнению участников встречи, потенциал российско-китайского сотрудничества до сих пор реализован не полностью. Широкие перспективы открываются в области развития инфраструктуры, транспорта и логистики, лесной, туристской и агропромышленной отраслях, нефтегазохимии и аквакультуры. Здесь государствам только предстоит налаживать совместную работу.