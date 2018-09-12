Министру экологии и природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину представили комплексную экологическую программу АО «Восточный Порт»

12 Сент. 11:17 2018-09-12T11:17:00+03:00

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Экспозицию ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт», представленную на стенде Министерства транспорта РФ в рамках IV ВЭФ посетил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

В ходе встречи на стенде первый заместитель генерального директора «Управляющей портовой компании» Ирина Ольховская представила министру комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля, которую реализует АО «Восточный Порт». Объем инвестиций в реализацию комплекса мероприятий программы до 2020 года составит более 1,4 млрд рублей.

Ирина Владимировна отметила, что в АО «Восточный Порт» в рамках программы устанавливается и запускается дополнительное высокотехнологическое оборудование по пылеулавливанию и пылеподавлению, возводятся ветропылезащитные ограждения.

Ирина Ольховская отметила, что единственный специализированный угольный стивидор Приморского края уже сейчас применяет наилучшие доступные технологии экологически безопасной перевалки грузов. На угольном терминале работают закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, установки для очистки воздуха и циклонная система аспирации воздуха, система орошения угольных складов, собственные водоочистные сооружения. Аналогичные меры по защите окружающей среды будут действовать и на строящейся Третьей очереди терминала.

За период с 2012 по 2017 годы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, проведение экологических акций. В феврале 2018 года АО «Восточный Порт» стал первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».