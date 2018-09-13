Четверг в Приморье будет дождливым

13 Сент. 01:21 2018-09-13T01:21:07+03:00

В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь

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Сегодня, 13 сентября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.

В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+26°C. Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +19...+21°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня возможен слабый дождь. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +21...+23°C.