2018-09-13T01:37:17+03:00
Общество

Проезд по Жигура перекроют во Владивостоке

Ограничение продлится с 00 часов 10 минут 15 сентября до 23 часов 59 минут 18 ноября.
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
Изменить размер текста:

С 15 сентября будут ограничены движение и парковка автотранспорта по улице Карла Жигура в районе дома № 34. Это связано с проведением АО «ДГК» ремонта тепловой сети, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Ограничение продлится с 00 часов 10 минут 15 сентября до 23 часов 59 минут 18 ноября. В течение данного периода объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Аллилуева, Котельникова, Карла Жигура, Стрелочной.

Напомним, все мероприятия, которые требуют проведения земляных работ во Владивостоке, оформляются ордером и отражены на Геоинформационном портале — карте с различного рода информацией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России