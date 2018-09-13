Проезд по Жигура перекроют во Владивостоке

13 Сент. 01:37 2018-09-13T01:37:17+03:00

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С 15 сентября будут ограничены движение и парковка автотранспорта по улице Карла Жигура в районе дома № 34. Это связано с проведением АО «ДГК» ремонта тепловой сети, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Ограничение продлится с 00 часов 10 минут 15 сентября до 23 часов 59 минут 18 ноября. В течение данного периода объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Аллилуева, Котельникова, Карла Жигура, Стрелочной.

Напомним, все мероприятия, которые требуют проведения земляных работ во Владивостоке, оформляются ордером и отражены на Геоинформационном портале — карте с различного рода информацией.