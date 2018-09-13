2018-09-13T01:52:43+03:00
Общество

Приморцы смогут проголосовать за губернатора по месту нахождения

Приморцы, голосовавшие не по месту прописки в день выборов, могут на этом же участке проголосовать и во втором туре выборов 16 сентября
Игорь Сорокин
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Все заявления приморцев о голосовании по месту нахождения в день выборов Губернатора края останутся действующими и во втором туре выборов, который состоится в это воскресенье, 16 сентября.

Как сообщили в Избирательной комиссии Приморского края, соответствующее решение принято Центральной избирательной комиссией РФ.

«Заявления, которые избиратели подали для голосования на общих выборах 9 сентября этого года, остаются действительными. В случае если гражданин хочет изменить участок для голосования, необходимо подать новое заявление», — сообщается в постановлении ЦИК от 11 сентября 2018 года.

Таким образом, приморцы, голосовавшие не по месту прописки в день выборов, могут на этом же участке проголосовать и во втором туре выборов 16 сентября.

«Те, кто не успел подать заявление в прошлый раз или по каким-либо причинам будет находиться в другом населенном пункте, должны подать заявление до 20.00 12 сентября в ближайший МФЦ, или с 13 по 15 сентября — в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Если гражданин ранее выбрал участок, но вернулся на место своего постоянного жительства, в день голосования он может просто прийти на домашний избирательный участок», — пояснили в Крайизбиркоме.

Отметим, второй тур выборов губернатора Приморья пройдет во всех муниципалитетах региона в воскресенье, 16 сентября. Отдать свой голос за одного из кандидатов жители края смогут с 8.00 до 20.00 на более 1 300 избирательных участков.

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