2018-09-13T02:15:06+03:00
Общество

Владимир Путин наградил победителей турнира по дзюдо

В этом году за призы боролись лучшие юные дзюдоисты России, Японии, Южной Кореи, Монголии и Китая
Игорь Сорокин
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Президент России Владимир Путин вручил награды сборной России — победителям ежегодного международного турнира по дзюдо имени Дзигиро Кано. Турнир состоялся в рамках культурно-спортивной программы четвертого Восточного экономического форума в среду, 12 сентября.

В этом году за призы боролись лучшие юные дзюдоисты России, Японии, Южной Кореи, Монголии и Китая. Турнир проводился в смешанном командном формате. На каждую встречу сборные-участницы заявили по восемь юношей и девушек. В результате напряженных поединков на ковре «Фетисов Арены» в финал вышли сборные России и Японии, где победу нашей сборной в дополнительной схватке в категории 90+ принес Иосиф Симин. Он и японка Руи Хатакиямо также были признаны лучшими спортсменами турнира.

Награды победителям и призерам соревнований вручили Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Президент Монголии Халтмагийн Баттулга.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что турнир имени Дзигоро Кано — еще одна площадка для развития дзюдо.

«Ребята продемонстрировали очень хорошую технику, юношеский задор. То, что мы увидели, достойно основателя дзюдо Дзигоро Кано. Для молодых спортсменов это хороший старт проявить себя. Уверен, что мы еще многих юношей и девушек увидим на татами международных стартов», — заявил глава России.

Отметим, Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 18 лет состоялся во второй раз в рамках культурно-спортивной программы четвертного Восточного экономического форума. Турнир проходит под патронатом Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, в Приморье чтят и поддерживают спортивные традиции. Так, в сентябре 2016 года во Владивостоке был открыт Мемориальный комплекс, посвященный основателю дзюдо в России Василию Ощепкову и его японским учителям.

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