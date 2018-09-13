Генеральный директор Почты России Николай Подгузов и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заключили соглашение о сотрудничестве

13 Сент. 04:24 2018-09-13T05:25:11+03:00

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Документ был подписан в рамках рабочей встречи на Восточном экономическом форуме – 2018. Соглашение определяет действия сторон в области развития сети почтовой связи на территории Приморского края.

— Мы заинтересованы в развитии региональных социально ориентированных проектов с использованием инфраструктуры Почты России. В рамках соглашения предусмотрено создание плана совместных мероприятий, направленных на повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, а также на повышение эффективности работы предприятия на территории края, – рассказал во время церемонии подписания Николай Подгузов.

Андрей Тарасенко отметил роль предприятия в реализации ключевых социально значимых программ, направленных на повышение экономического потенциала и доступности почтовых и банковских услуг для жителей региона. В районах Приморского края большинство отделений Почты России оснащены POS-терминалами, с помощью которых местные жители могут снимать с карт любого банка наличные средства.

Кроме того, в регионе уже работают 500 мобильных почтово-кассовых терминала (МПКТ), с помощью которых почтальоны могут принимать платежи на дому у населения за услуги ЖКХ, связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги. Сервис по приёму платежей через МПКТ наиболее удобен для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Продолжается открытие операционных банковских окон в почтовых отделениях, в которых жители Приморья могут воспользоваться банковскими услугами, не выезжая из своего поселка. Финансовые услуги в Приморском крае населению предоставляются в 130 городских и 26 сельских отделениях почтовой связи. До конца 2018 года запланировано открытие окон «Почта Банка» в 36 отделениях региона.

В рамках модернизации сети почтовой связи в 2017 – 2018 гг. в Приморье Почтой России реконструируются и модернизируются в новый формат 9 крупных почтовых отделений во Владивостоке и Находке.

Всего в 2016-2017 гг. для маломобильных групп населения адаптировано 32 отделения связи. До конца 2018 года запланировано проведение ремонтов в 15 отделениях на сумму порядка 5 млн руб. Отдельно стороны обсудили использование логистических возможностей Приморского края для обеспечения оперативной доставки почтовых грузов на международном направлении. Ежедневное курсирование почтового поезда Москва – Владивосток и наличие современного пункта международного почтового обмена позволили запустить регулярный транзит почтовых отправлений из Японии в страны Европы через Владивосток. Обеспечение Почтой России качественной и оперативной доставки крупногабаритных грузов усилит инвестиционную привлекательность края.