Нефтеперерабатывающий завод построят в Приморье

13 Сент. 05:27 2018-09-13T05:28:11+03:00

В соглашении, подписанном на ВЭФ—2018, речь идет о проекте стоимостью не менее 50 миллиардов рублей

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Глава Приморья Андрей Тарасенко встретился с вице-президентом китайской энергетической инжиниринговой корпорации SINOMEC Лю Юйпеном в четверг, 13 сентября, в ходе четвертого Восточного экономического форума. Стороны подписали соглашение о намерениях по строительству в крае нефтеперерабатывающего завода с объемом инвестиций 50 миллиардов рублей.

Соглашение стало результатом встречи, которую Андрей Тарасенко провел с представителями SINOMEC в июне в Пекине. Тогда глава Приморья предложил китайской корпорации поучаствовать в строительстве завода модульного типа, производящего дизель и мазут, а на последующих этапах — бензин. Потребность края в бензине составляет 1,5-2 миллиона тонн ежегодно. Остальную продукцию предприятия можно отправлять на экспорт.

В соглашении, подписанном на ВЭФ—2018, речь идет о проекте стоимостью не менее 50 миллиардов рублей. В ходе его реализации планируется создать не менее тысячи новых рабочих мест.

В настоящее время инвестор определяет перспективную территорию для размещения будущего завода. Андрей Тарасенко предложил рассматривать участки, которые позволят производить отгрузку, в том числе, морскими путями — с прицелом на будущий экспорт.

Также руководитель края рекомендовал инвестору при выборе участка под завод учитывать близость железнодорожных путей. Лю Юйпен отметил, что железная дорога —важная транспортная артерия для будущего предприятия.

По словам Тарасенко, везти в Приморье сырье для переработки на местном заводе готовы компании Сургута, такое же намерение выразила «Газпром нефть», «Татнефть». Лю Юйпен добавил, что SINOMEC намерена продолжить переговоры о поставках сырья с «Роснефтью».

«В ближайшие дни наши специалисты-техники приедут в Приморье, чтобы осмотреть потенциальные участки для размещения завода», — отметил вице-президент китайской корпорации.

Справочно: ООО «Китайская энергетическая инженерная компания» (SINOMEC) является ведущим предприятием Китая в сфере строительства энергетических объектов. Деятельность компании включает в себя управление инвестициями, консультирование по вопросам планирования, проектно-изыскательные работы, строительный подряд, разработку и изготовление в области электрических мощностей в энергетике, нефтехимии, новых источниках энергии. В настоящее время компания реализует международные проекты в регионах Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки.