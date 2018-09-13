"Ростех" построит во Владивостоке уникальный центр лечения рака

13 Сент. 06:25 2018-09-13T06:25:27+03:00

Rлиники подобного уровня имеют всего несколько стран в мире, среди них США, Япония, Китай

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Соглашение о создании во Владивостоке центра протонной терапии онкологических заболеваний заключили в четверг на площадке Восточного экономического форума администрация Приморского края и госкорпорация "Ростех".

"Клиника, оснащенная высокоэффективным медицинским оборудованием для лечения рака, примет первых пациентов в 2022 году, ее пропускная способность составит более тысячи человек в год", - говорится в сообщении "Ростеха".

Установленное в центре оборудование позволит диагностировать заболевания на ранних стадиях и проводить высокоточную щадящую терапию. Как было отмечено в ходе подписания документа, клиники подобного уровня имеют всего несколько стран в мире, среди них США, Япония, Китай.

На первом этапе проекта, который реализуется в два этапа, "Ростех" оснастит строящийся на территории Дальневосточного федерального университета медицинский комплекс диагностическим оборудованием - модульными сканерами позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ), а также модульным циклотроном. Диагностическое оборудование, позволяющее выявлять болезни на ранних стадиях, уже поставлено в ДВФУ и готовится к работе. Планируется, что в 2019 году с его помощью будут обследовать первых пациентов.

Центр создается в рамках проекта строительства сети аналогичных клиник в регионах РФ. В рамках проекта планируется создание сети протонных центров, оснащенных таким оборудованием, в Москве, Новосибирске и Обнинске.