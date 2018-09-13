2018-09-13T06:38:09+03:00
Общество

245 человек побывали на бесплатных экскурсиях по памятным местам Владивостока

Бесплатные обзорные экскурсии по памятным местам и достопримечательностям краевого центра проводятся в рамках городской программы «Развитие общественного партнёрства»
Игорь Сорокин
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Бесплатные обзорные экскурсии по краевому центру проводит администрация города. Посетить памятные места, видовые площадки, достопримечательности Владивостока уже смогли 245 человек. Одна из ближайших таких экскурсий пройдёт в предстоящий понедельник, 17 сентября.

На предстоящую экскурсию по городу приглашены представители обществ инвалидов Первореченского и Советского района. В рамках трёхчасовой поездки по краевому центру запланировано посещение сухого японского сада на территории Владивостокского государственного университета, видовой площадки, католического храма, Корабельной набережной и Приморской сцены Мариинского театра.

«Всего же в этом году запланировано проведение 10 экскурсий. Семь из них уже состоялись. В них приняли участие представители обществ инвалидов, ветеранские организации, многодетные семьи, представители общественных организаций бывших узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и жертв политических репрессий», -рассказали специалисты управления по исполнению программ по поддержке администрации Владивостока.

Отметим, что бесплатные обзорные экскурсии по памятным местам и достопримечательностям краевого центра проводятся в рамках городской программы «Развитие общественного партнёрства».

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