245 человек побывали на бесплатных экскурсиях по памятным местам Владивостока
Бесплатные обзорные экскурсии по краевому центру проводит администрация города. Посетить памятные места, видовые площадки, достопримечательности Владивостока уже смогли 245 человек. Одна из ближайших таких экскурсий пройдёт в предстоящий понедельник, 17 сентября.
На предстоящую экскурсию по городу приглашены представители обществ инвалидов Первореченского и Советского района. В рамках трёхчасовой поездки по краевому центру запланировано посещение сухого японского сада на территории Владивостокского государственного университета, видовой площадки, католического храма, Корабельной набережной и Приморской сцены Мариинского театра.
«Всего же в этом году запланировано проведение 10 экскурсий. Семь из них уже состоялись. В них приняли участие представители обществ инвалидов, ветеранские организации, многодетные семьи, представители общественных организаций бывших узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и жертв политических репрессий», -рассказали специалисты управления по исполнению программ по поддержке администрации Владивостока.
Отметим, что бесплатные обзорные экскурсии по памятным местам и достопримечательностям краевого центра проводятся в рамках городской программы «Развитие общественного партнёрства».