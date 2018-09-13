«Улица Дальнего Востока» ждет горожан на концерты

13 Сент. 07:39 2018-09-13T07:39:41+03:00

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На острове Русский в рамках IV Восточного экономического форума продолжает работу выставка «Улица Дальнего Востока».

Открытая с 9 сентября для гостей и участников форума, 15 и 16 сентября она будет работать для всех желающих. 14 сентября объявлен здесь «Социальным днем»: улицу по специальным приглашениям в составе организованных групп смогут посетить ветераны, представители общественных организаций, маломобильные граждане.

«Выставка, как и многие объекты форума, уникальна, — отметил вице-премьер-полпред Юрий Трутнев. — На набережной длиной 1300 метров можно познакомиться с девятью субъектами России, расположенными на площади более 6 миллионов квадратных километров — это 36% нашей страны. Здесь представлены культура и обычаи, природные особенности, инвестиционные проекты, направления развития регионов. Но самое главное — здесь можно почувствовать любовь людей к земле, на которой они живут».

Выставка «Улица Дальнего Востока» стала одним из ключевых событий программы ВЭФ-2018. Свои экспозиции открыли все дальневосточные регионы. В рамках торжественной части прошел демонстрационный полет самолетов четвертого поколения Су-35С.

«Регионы подошли к выставке нешаблонно, — считает министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. — Все стремятся показать всё самое интересное, а это нелегко. Ведь каждый дальневосточный регион уникален и не ограничивается двумя-тремя достопримечательностями и парой предложениями по инвестиционной привлекательности. Каждый гость выставки сможет увидеть, насколько удалось решить эту задачу. Уверен, что после посещения экспозиций желающих приехать в качестве туриста или инвестора в дальневосточные регионы станет больше».

Приморский край представляет на выставке уже существующие проекты и производства, перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры. «Создавая в Приморье» — главная тема экспозиции региона.

Напомним, у павильона Приморского края 15 и 16 сентября будет организована культурная программа. Здесь выступят лучшие творческие коллективы Владивостока. Посетить концерт можно будет 15 сентября с 11:00 до 12:00 и с 14:30 до 17:00, 16 сентября — с 13:30 до 15:00 и с 16:30 до 17:00.