Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

13 Сент. 08:00 2018-09-13T07:55:16+03:00

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В рамках Восточного экономического форума-2018 во Владивостоке ФГУП «Почта России» и Группа ВТБ заключили договор о создании совместного предприятия на паритетных началах. Согласно условиям договора стороны создают Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» с целью реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране.

Со стороны Почты России документ подписал генеральный директор Николай Подгузов, со стороны ВТБ – президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Подписание состоялось в присутствии Заместителя председателя Правительства Российской Федерации Максима Акимова.

Согласно договору партнеры будут владеть совместным предприятием на паритетной основе. Размер инвестиций каждого участника проекта составит 10,19 млрд рублей в течение трехлет. Финансирование строительства логистических центров в рамках совместного предприятия будет осуществляться путем вкладов в уставный капитал с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

— В прошлом году Почта России обработала 365 млн почтовых отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. По прогнозам, в текущем году объемы отправлений вырастут еще примерно на 25%. За счет роста электронной коммерции мы планируем за 5 лет в 2 раза повысить доходы посылочного бизнеса - с текущих 61 млрд руб. до 122 млрд руб. в 2023 году. Для сохранения и развития рыночных позиций Почте России требуется создание цифровой логистической экосистемы, включающей современные сортировочные центры, склады для обработки заказов, современные информационные решения, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Андрей Костин отметил, что Группа ВТБ постоянно исследует рынок на предмет новых перспективных проектов. Команда ВТБ обладает обширными знаниями и опытом, успешно применяемыми при реализации самых сложных инвестиционных проектов «с нуля» в различных отраслях экономики. Новая компания, объединив в себе ключевые сильные стороны ее основателей - Группы ВТБ и Почты России, станет одним из сильнейших игроков на логистическом рынке страны и удовлетворит запросы населения в качественном, доступном и быстром сервисе по доставке товаров по всей России.

Инфраструктура создаётся для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Ключевым элементом новогологистического предприятия станет трехуровневая система из 38 логистических центров общей площадью более 400 тыс. м². Запуск данных центров позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.