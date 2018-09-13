Врио губернатора сделал выговор главному дорожнику Владивостока

13 Сент. 08:54 2018-09-13T08:55:00+03:00

Глава региона поручил в течение недели подготовить решение по дороге, асфальт на которой каждый год смывается дождем

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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко остался недоволен ответом дорожников Владивостока по состоянию улицы Борисенко.

Дорога на Борисенко — одна из многих, которые вызывают нарекания горожан. Местные жители жалуются на то, что этот участок дороги и так перегружен транспортом, но из-за ям, которые с каждым днем становятся все больше и больше, пробки стоят практически круглые сутки. Сейчас ямы здесь такой величины, что машины вынуждены ехать фактически по одной полосе.

Кроме того, на участке возле дома Борисенко, 10/7 находится пешеходный переход, ведущий к рынку, но ходить по нему люди боятся — небезопасно.

«Люди стоят на обочине дороги, ждут зеленого сигнала, чтобы перейти, но машины, объезжая ямы, заезжают прямо на обочину, а сзади трамвайные пути, получается, что людям и деться некуда. Страшно ходить, а ведь микрорайон большой, на рынок ходят все, дети постоянно бегают», — рассказала местная жительница, пенсионерка Светлана Ивановна.

Андрей Тарасенко вызвал на проблемный участок начальника управления дорог и благоустройства Владивостока Леонида Вильчинского, а также представителей профильного департамента края.

Леонид Вильчинский сказал, что ливневая канализация на дорогах Борисенко отсутствует — все проблемы из-за этого. На то, чтобы сделать нормальную дорогу, по его словам, денег в городской казне не хватает. Проблемных участков на этой улице два: на ремонт только одного протяженностью 800 метров требуется 31 миллион рублей, а второй — еще 700 метров бездорожья.

«Были варианты вообще тут рельсы убрать, делать четырехполосную магистраль. Для социальной части населения был бы троллейбус. Пока пришли к тому, что ни один из вариантов не подходит. Бригада освободились, сегодня заходим на локальные участки. До воскресенья их отремонтируем. На следующий год запланируем документацию, чтобы полностью восстановить ливневую канализацию, проходящую под дорогой и новые выпуски в речку», — доложил Леонид Вильчинский, имея в виду очередной ямочный ремонт.

Врио губернатора возмутился тем, что ситуация доведена до предела.

«Посмотрите, что с дорогами творится! Неужели нельзя было раньше в порядок привести? Вы же не первый год работаете. По улице Вилкова сейчас проехал — ужас! Там что мешало раньше сделать ремонт? В других городах все нормально, бюджеты одни у всех, просто распоряжаться ими нужно грамотно. Так же нельзя. Ездить невозможно. Город убитый!» — заявил глава края, дав поручение Леониду Вильчинскому подготовить решение по проблемным дорогам в течение недели. По итогам исполнения этого поручения будут сделаны окончательные выводы о способности городского управления решать дорожные проблемы.

Отметим, что уже второй год подряд Приморский край участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Из почти 1,5 миллиарда рублей, закладываемых ежегодно на всю агломерацию, треть получает Владивосток.