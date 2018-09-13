2018-09-13T09:40:19+03:00
Общество

Северная Корея откроет торговый дом в Приморье

Администрация Приморья направила в адрес кабинета министров обращение с предложением оставить в регионе 5 тысяч северокорейских рабочих
Игорь Сорокин
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Руководство Корейской Народно-Демократической Республики намерено создать на территории Приморского края площадку по торговле товарами собственного производства. Об этом стало известно в ходе встречи главы Приморья Андрея Тарасенко с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже в четверг, 13 сентября.

Представитель северокорейской делегации отметил, в этом году исполняется ровно 70 лет со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики и установления дипломатических отношений с Россией.

«Это долгий срок. И именно в этом году хотелось бы добиться самых значительных и плодотворных результатов в наших отношениях», – сказал Ким Ён Дже.

Он подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Приморьем, и назвал три ключевых направления, наиболее значимых для дальнейшего взаимодействия. Так, одно из них связано со строительством пограничного перехода и моста, соединяющего Хасан с Туманганом. По словам партнера, реализация проекта не только станет стимулом для увеличения товарооборота между территориями, но и позволит развивать туристские связи.

Еще один важный вопрос для обеих сторон – сохранение квоты на работу северокорейских граждан в Приморье. Ким Ён Дже отметил, что в прошлом году в крае работали около 10 тысяч человек, если не принять мер, то в следующем году рабочих КНДР в крае не остается.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что решение о сохранении квот принимает Правительство РФ. Администрация Приморья направила в адрес кабинета министров обращение с предложением оставить в регионе 5 тысяч северокорейских рабочих.

«В течение ближайших полутора месяцев ждем такое решение», – подчеркнул глава края.

Министр внешнеэкономических дел КНДР отметил, что страна заинтересована в активизации торговых отношений с Приморским краем. По его словам, принято решение об открытии торгового дома в Приморье. На площадке будут представлены товары северокорейского производства, а также будет проводиться выставка. Кроме того, КНДР подготовила и передала российской стороне список импортно-экспортных товаров для обмена с краем. В ближайшее время партнеры ожидают ответный перечень.

Также Ким Ён Дже передал Андрею Тарасенко приглашение Правительства КНДР посетить страну.

Глава Приморья поблагодарил иностранных партнеров за внимание к региону и подчеркнул, что край готов развивать двусторонние отношения по всем перспективным направлениям.

Еще больше материалов по теме: «IV Восточный экономический форум (сентябрь 2018 г.)»

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