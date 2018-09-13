Более 20 улиц отремонтировали во Владивостоке за неделю

13 Сент. 10:18 2018-09-13T10:18:20+03:00

Ремонт наиболее проблемных участков проведён по ул. Окатовой, проспекту 100-летия Владивостока, Маковского, в районе Луговой, Новоивановской, Магнитогорской, Октябрьской, Лесном переулке, Авроровской, на перекрёстках Океанского проспекта и Фонтанной, Свет

Изменить размер текста: A A

Аварийно-восстановительный ремонт дорог за прошедшую неделю проведен более чем на 20 улицах краевого центра. Несколько дорожных бригад одновременно работали во всех районах города преимущественно в ночное время.

«Погодные условия в августе помешали провести ремонтные работы на многих проблемных участках. Более того, осадки усугубили ситуацию - на некоторых улицах до сих пор стоит вода. Там, где было возможно, ливневые стоки завели в систему ливневой канализации и ремонт всё же выполнили. Например, участки дорог на улицах Окатовой и Пограничной», - сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Ремонт наиболее проблемных участков проведён по ул. Окатовой, проспекту 100-летия Владивостока, Маковского, в районе Луговой, Новоивановской, Магнитогорской, Октябрьской, Лесном переулке, Авроровской, на перекрёстках Океанского проспекта и Фонтанной, Светланской и Алеутской, Семёновской и Алеутской, Светланской и Океанского проспекта, Чкалова, Камской, Бородинской и другим. Отремонтирован путепровод через улицу Русскую, трасса Седанка - Патрокл и проезд от ул. Давыдова, 3 мимо домов 29, 27, 25 по ул. Русской с выездом на проспект 100-летия Владивостока.

Бригады работают по ул. Русской, 59, Ильичёва, Южно-Уральской, отводят воду по улице Калинина, 2, стр.7 (в районе железнодорожного переезда), Океанскому проспекту (под Некрасовским путепроводом), Партизанскому проспекту (участок с односторонним движением). После предварительной подготовки локальных участков к ремонту они будут заасфальтированы. Также начался аварийно-восстановительный ремонт на улицах Борисенко и Капитана Шефнера.

В планах работ дорожных служб – ремонт проблемных участков дорог по Монтажной, Калинина (в районе АЗС), Снеговой (от кольца Таксопарка до автозаправки по ул. Снеговая, 12а), Котельникова, Аллилуева, Невельского, Каплунова и другим.

Напомним, что специфика аварийно-восстановительного («ямочного») ремонта – небольшие объемы работ и большие перегоны техники. Как правило, это небольшие «карты», расположенные на значительных расстояниях. К каждому проблемному участку нужен свой подход, все зависит от характера ямы и плотности асфальтового покрытия. Глубина «карты» должна быть не менее пяти сантиметров, для того чтобы латка держалась долго. Дорожникам нужно сначала нарезать необходимое количество «карт» и только потом заказывать асфальт. Дорожные бригады стараются работать в основном по ночам, чтобы не мешать автомобильному движению.