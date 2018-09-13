2018-09-13T10:21:56+03:00
Общество

Проехал на крыше 15 метров: в Приморье произошла жесткая авария

Водитель легковушки чудом уцелел
Пётр КАМУШКИН
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Водитель легковушки сам стал виновником своего несчастья. Фото: uinformer.comВодитель легковушки сам стал виновником своего несчастья. Фото: uinformer.com
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Сегодня Приморье отметилось жесткой автомобильной аварией. Возле села Галенки Октябрьского района в перелрягу угодил водитель легковушки. Он едва не столкнулся с грузовиком – но вместо этого «разложил» свою машину о дорожный знак.

Произошло в конце рабочего дня. Легковушка ехала за большегрузом со скоростью примерно 80 километров в час. В какой-то момент грузовик резко затормозил. Водитель легкового авто, не соблюдавший дистанцию, просто не успел среагировать. Он на полном ходу летел в заднюю часть большегруза. Чтобы избежать столкновения, зазевавшийся водитель вывернул руль в сторону и влетел в дорожный знак. От сильного удара легковушка отлетела в сторону, перевернулась на крышу – и в таком положении пролетела 15 метров по дороге.

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Галенки, Приморье. Жесткая авария
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По счастливому стечению обстоятельств, невнимательный водитель почти не пострадал. Он был пристегнут. Именно это спасло его от, казалось бы, неминуемых тяжелых травм. Мужчина является единственным виновником аварии, так что разбираться с ее последствиями ему придется самому.

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