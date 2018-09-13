Проехал на крыше 15 метров: в Приморье произошла жесткая авария

13 Сент. 10:21 2018-09-13T10:21:56+03:00

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Сегодня Приморье отметилось жесткой автомобильной аварией. Возле села Галенки Октябрьского района в перелрягу угодил водитель легковушки. Он едва не столкнулся с грузовиком – но вместо этого «разложил» свою машину о дорожный знак.

Произошло в конце рабочего дня. Легковушка ехала за большегрузом со скоростью примерно 80 километров в час. В какой-то момент грузовик резко затормозил. Водитель легкового авто, не соблюдавший дистанцию, просто не успел среагировать. Он на полном ходу летел в заднюю часть большегруза. Чтобы избежать столкновения, зазевавшийся водитель вывернул руль в сторону и влетел в дорожный знак. От сильного удара легковушка отлетела в сторону, перевернулась на крышу – и в таком положении пролетела 15 метров по дороге.

dpscontrol Галенки, Приморье. Жесткая авария

По счастливому стечению обстоятельств, невнимательный водитель почти не пострадал. Он был пристегнут. Именно это спасло его от, казалось бы, неминуемых тяжелых травм. Мужчина является единственным виновником аварии, так что разбираться с ее последствиями ему придется самому.