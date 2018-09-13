АО «Восточный Порт» ввозит высокотехнологичное оборудование для Третьей очереди на особых условиях

13 Сент. 09:50 2018-09-13T11:00:33+03:00

Запуск в промышленную эксплуатацию запланирован в 2018 году

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14 тысяч тонн высокотехнологичного оборудования для Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» оформила Находкинская таможня с начала реализации проекта. Поставки компонентов оборудования ведутся на особых условиях.

Конвейерные ленты, кабельные трубопроводы, силовые кабели, смазочные масла, трубы и другое оборудование ввозится в разобранном виде и оформляется по одному классификационному коду.

Применение данных условий позволяет сократить сроки оформления ввозимого оборудования и ускоряет процесс строительства комплекса.

- Технология «разбитых поставок» не требует предоставления дополнительных разрешительных документов, а также применения различных запретов и ограничений, что необходимо при ввозе товаров по отдельным кодам. При импорте оборудования по отдельным кодам таможенные платежи были бы намного выше», - говорит начальник Находкинской таможни Константин Бондарев.

Данные условия действуют с 2015 года на основании решения по классификации товаров Федеральной таможенной службы. Технология регламентируется статьей №117 Таможенного кодекса ЕАЭС, статьей №103 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация крупнейшего на Дальнем Востоке инвестиционного портового проекта Третьей очереди АО «Восточный Порт» находится на завершающей стадии. Запуск в промышленную эксплуатацию запланирован в 2018 году. Выход нового терминала на полную мощность в 2020 году позволит увеличить грузооборот порта до 45 млн тонн угля в год.

Строительство ведется за счет собственных средств без привлечения государственного финансирования. Общий объем инвестиций в проект составляет около 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в строительство железнодорожной инфраструктуры.