2018-09-13T11:00:33+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» ввозит высокотехнологичное оборудование для Третьей очереди на особых условиях

Запуск в промышленную эксплуатацию запланирован в 2018 году
Поделиться:
Фото: АО «Восточный Порт»Фото: АО «Восточный Порт»
Изменить размер текста:

14 тысяч тонн высокотехнологичного оборудования для Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» оформила Находкинская таможня с начала реализации проекта. Поставки компонентов оборудования ведутся на особых условиях.

Конвейерные ленты, кабельные трубопроводы, силовые кабели, смазочные масла, трубы и другое оборудование ввозится в разобранном виде и оформляется по одному классификационному коду.

Применение данных условий позволяет сократить сроки оформления ввозимого оборудования и ускоряет процесс строительства комплекса.

- Технология «разбитых поставок» не требует предоставления дополнительных разрешительных документов, а также применения различных запретов и ограничений, что необходимо при ввозе товаров по отдельным кодам. При импорте оборудования по отдельным кодам таможенные платежи были бы намного выше», - говорит начальник Находкинской таможни Константин Бондарев.

Данные условия действуют с 2015 года на основании решения по классификации товаров Федеральной таможенной службы. Технология регламентируется статьей №117 Таможенного кодекса ЕАЭС, статьей №103 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация крупнейшего на Дальнем Востоке инвестиционного портового проекта Третьей очереди АО «Восточный Порт» находится на завершающей стадии. Запуск в промышленную эксплуатацию запланирован в 2018 году. Выход нового терминала на полную мощность в 2020 году позволит увеличить грузооборот порта до 45 млн тонн угля в год.

Строительство ведется за счет собственных средств без привлечения государственного финансирования. Общий объем инвестиций в проект составляет около 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в строительство железнодорожной инфраструктуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России