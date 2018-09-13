Государственный министр Японии ознакомился с экспозицией «Управляющей портовой компании» на ВЭФ-2018

13 Сент. 11:05 2018-09-13T11:05:31+03:00

Почетного гостя ознакомили с фотовыставкой «Япония и Россия. Инновации и экология в перевалке угля»

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Государственный министр по вопросам политики в области науки и технологии Японии господин Масадзи Мацуяма посетил экспозицию ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт», представленную на стенде Министерства транспорта РФ в рамках IV ВЭФ.

Почетному гостю рассказали о многолетнем сотрудничестве стивидорной компании с японскими партнерами с момента основания порта и представили опыт применения наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля на специализированном угольном комплексе, показав уникальный фильм в формате виртуальной реальности.

Управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак представил макеты современного высокотехнологичного оборудования, которое установлено на Третьей очереди угольного комплекса. Производителем техники является японская компания Mitsui Miike Machinery, поставки и шеф-монтаж обеспечены Marubeni Corporation.

Почетного гостя ознакомили с фотовыставкой «Япония и Россия. Инновации и экология в перевалке угля», посвященной Году Японии в России.