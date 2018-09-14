Ждите солнца: во Владивостоке переменная облачность, но синоптики обещали улучшение погоды

14 Сент. 00:56 2018-09-14T00:56:22+03:00

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Сегодня, 14 сентября, на большей части Приморского края погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, без осадков. На севере поле пониженного атмосферного давления, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21...+26°C. Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.