Ждите солнца: во Владивостоке переменная облачность, но синоптики обещали улучшение погоды
Сегодня, 14 сентября, на большей части Приморского края погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, без осадков. На севере поле пониженного атмосферного давления, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21...+26°C. Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +16°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.