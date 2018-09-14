Самую крутую "бетонку" во Владивостоке наконец-то начали чинить

14 Сент. 02:44 2018-09-14T02:44:08+03:00

Спуск на Капитана Шефнера включили в план работ по программе "Безопасные и качественные дороги"

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Улицы Капитана Шефнера и Борисенко наконец начали чинить во Владивостоке. Как сообщили специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий, дорожный ремонт на паузу поставили августовские тайфуны, затем режим технологической тишины на время проведения ВЭФ-2018, запрещающий на территории Владивостока любые земляные работы, а также ввоз инертных, в том числе строительных материалов в город. дорожные Рабочие уже начали подготовку «карт» на проблемных участках городских дорог, для того чтобы оперативнее заасфальтировать их в ближайшие дни.

В числе приоритетных улиц – ремонт Борисенко и Капитана Шефнера. На первой для полноценного ремонта необходимо решить вопрос с ливневой канализацией, которая была повреждена во время прошлогоднего ремонта сетей водоснабжения. Что касается одного из самых крутых спусков Владивостока, этой дороге нужен капитальный ремонт. Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил включить Капитана Шефнера в план работ по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) на следующий год, а пока частично восстановить в рамках аварийно-восстановительного ремонта. В общей сложности здесь планируют отремонтировать 3 400 кв. метров дорожного полотна.

Это довольно сложный объект, дорога выполнена в бетоне, и асфальт на ней плохо держится, рассказали специалисты. Кроме того, здесь необходим ремонт системы ливневой канализации, иначе дорогу снова быстро размоет водой.

Сейчас самые проблемные участки на Капитана Шефнера закроют «латками», дорожные бригады СГТ уже подготовили несколько карт.

Отметим, что к аварийно-восстановительному ремонту на улице Капитана Шефнера не приступали, пока были перекрыты Пушкинская из-за ремонта теплосетей ДГК, и Светланская, которую ремонтировали в рамках БКД.