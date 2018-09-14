"Ван Дамм" по-приморски: ревнивый муж ударом ноги разбил окно в квартире соперника

14 Сент. 04:17 2018-09-14T04:18:57+03:00

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Прокуратура Советского района Владивостока направила в суд уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

По версии предварительного расследовния, в июле 2018 года фигурант дела, напившись, испытал чувство жгучей ревности к бывшей жене. В таком состоянии он пришёл под окна к мужчине, у которого гостила "неверная" и начал бить по ним ногами через отверстия в решётках. В результате "Отелло" повредил имущество потерпевшего (тот, к слову, является пенсионером) на сумму 5,5 тысяч рублей.

Свою вину ревнивец позже признал, в содеянном раскаялся.