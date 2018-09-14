2018-09-14T04:18:57+03:00
Общество

"Ван Дамм" по-приморски: ревнивый муж ударом ноги разбил окно в квартире соперника

Потерпевший оказался пенсионером
Софья КУЧИНА
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Фото:http://ladyeve.ru/revnost/ochen-revnivyj-moj-muzh.htmlФото:http://ladyeve.ru/revnost/ochen-revnivyj-moj-muzh.html
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Прокуратура Советского района Владивостока направила в суд уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

По версии предварительного расследовния, в июле 2018 года фигурант дела, напившись, испытал чувство жгучей ревности к бывшей жене. В таком состоянии он пришёл под окна к мужчине, у которого гостила "неверная" и начал бить по ним ногами через отверстия в решётках. В результате "Отелло" повредил имущество потерпевшего (тот, к слову, является пенсионером) на сумму 5,5 тысяч рублей.

Свою вину ревнивец позже признал, в содеянном раскаялся.

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