"Ван Дамм" по-приморски: ревнивый муж ударом ноги разбил окно в квартире соперника
Потерпевший оказался пенсионером
Фото:http://ladyeve.ru/revnost/ochen-revnivyj-moj-muzh.html
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Прокуратура Советского района Владивостока направила в суд уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
По версии предварительного расследовния, в июле 2018 года фигурант дела, напившись, испытал чувство жгучей ревности к бывшей жене. В таком состоянии он пришёл под окна к мужчине, у которого гостила "неверная" и начал бить по ним ногами через отверстия в решётках. В результате "Отелло" повредил имущество потерпевшего (тот, к слову, является пенсионером) на сумму 5,5 тысяч рублей.
Свою вину ревнивец позже признал, в содеянном раскаялся.