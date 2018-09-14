Почта России и правительство Республики Саха (Якутия) продолжат совместную работу в сфере развития почтовой связи

14 Сент. 02:00 2018-09-14T04:34:32+03:00

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13 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2018 состоялась встреча генерального директора Почты России Николая Подгузова и Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. Стороны подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Республики.

Николай Подгузов поблагодарил главу и руководство Республики за поддержку в сфере развития почтовой связи на территории региона.

«Мы благодарим руководство региона за внимание, уделяемое вопросам почтовой связи, и за понимание ее значимости для жителей Республики. Поддержка со стороны региона в доставке почтовых грузов, выделение помещений под отделения связи и предоставление налоговых льгот позволяют более эффективно выстраивать работу и развивать качество почтовых услуг», – отметил Николай Подгузов.

Почта России запустила масштабную программу модернизации отделений почтовой связи, благодаря которой произведен капитальный ремонт отделения почтовой связи 677009 в Якутске. В ходе реконструкции были применены эргономичные решения и внедрены передовые технологии. В 2018 году также возобновили обслуживание населения после ремонта отделения в Покровске, Удачном и Айхале, запланировано начало ремонтных работ в отделении связи Нерюнгри.

Почтовая связь охватывает всю территорию Якутии, при этом, из 34 муниципальных районов в 21 почтовое сообщение осуществляется только воздушным транспортом. В условиях, когда из 431 отделения почтовой связи 152 находятся в труднодоступных и отдаленных местностях, со стороны органов государственной власти и местного самоуправления Республики оказана помощь в перевозке почты на сумму более 14 млн рублей.

В настоящий момент, в регионе уже работают 134 мобильных почтово-кассовых терминала (МПКТ), с помощью которых почтальоны могут на дому у клиентов принимать платежи за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги. Сервис по приёму платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы наиболее удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

Помимо этого, в отделениях Почты России установлено 238 POS-терминалов, которые позволяют клиентам любого банка снимать с карт наличные средства. Это особенно актуально в отдаленных труднодоступных районах, где нет банков и другой необходимой инфраструктуры.

Предметом подписанного соглашения стало проведение скоординированной политики, обеспечивающей дальнейшее развитие и совершенствование почтовой связи на территории республики. В числе основных направлений взаимодействия обозначили повышение доступности услуг почтовой связи, особенно в отдаленных населенных пунктах, а также повышение профессиональной подготовки работников.

Кроме того, одним из важнейших пунктов соглашения является реализация инвестиционных и инновационных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры почтовой связи на территории