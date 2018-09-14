2018-09-14T09:48:16+03:00
Происшествия

Двое детей лишились мамы из-за жуткой аварии в Приморье

Женщина погибла на месте
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Машина превратилась в груду металла. Фото: dps_controlМашина превратилась в груду металла. Фото: dps_control
Изменить размер текста:

Этим утром Приморье отметилось страшной автомобильной аварией. В Артеме на огромной скорости с трассы удетел «паркетник» Hinds HR-V. Его владелица погибла на месте.

Инцидент произошел на улице Кирова, недалеко от гостиницы «Золотая бочка». Владелица HR-V на бешеной скорости летела по трассе. В какой-то момент девушка потеряла управление, и на полном ходу врезалась в дерево. Часть автомобиля попросту смяло. В результате жесткого столкновения «Хонда» превратилась в груду металла. Ее владелица погибла на месте.

По предварительной информации, погибшая неслась по трассе, чтобы забрать детей. У нее осталось двое ребятишек возрастом 4 и 14 лет. Сейчас в причинах аварии разбираются работники полиции. Виновница аварии, впрочем, и так ясна. На этом участке стоит ограничение скорости в 40 километров в час. Так что гнать с такой запредельной скоростью хозяйка «HR-V» вообще не имела права.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России