Двое детей лишились мамы из-за жуткой аварии в Приморье

14 Сент. 04:41 2018-09-14T09:48:16+03:00

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Этим утром Приморье отметилось страшной автомобильной аварией. В Артеме на огромной скорости с трассы удетел «паркетник» Hinds HR-V. Его владелица погибла на месте.

Инцидент произошел на улице Кирова, недалеко от гостиницы «Золотая бочка». Владелица HR-V на бешеной скорости летела по трассе. В какой-то момент девушка потеряла управление, и на полном ходу врезалась в дерево. Часть автомобиля попросту смяло. В результате жесткого столкновения «Хонда» превратилась в груду металла. Ее владелица погибла на месте.

По предварительной информации, погибшая неслась по трассе, чтобы забрать детей. У нее осталось двое ребятишек возрастом 4 и 14 лет. Сейчас в причинах аварии разбираются работники полиции. Виновница аварии, впрочем, и так ясна. На этом участке стоит ограничение скорости в 40 километров в час. Так что гнать с такой запредельной скоростью хозяйка «HR-V» вообще не имела права.