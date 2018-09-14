2018-09-14T04:50:31+03:00
Общество

Более 1000 почтовых открыток отправили участники «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников» с Корабельной набережной Владивостока

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Во Владивостоке в дни проведения международного соревнования учебных парусников на Дальнем Востоке экипажи судов-участников и жители города отправили почтой более 1000 открыток.

Почтовые карточки, выпущенные в честь «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников», открытки с морскими пейзажами Владивостока, маяком на Токаревской кошке, Золотым и Русским мостами уже скоро увидят в городах мира. Особенным подарком для гостей регаты стал специальный почтовый штемпель с изображением парусника, идущего на всех парусах.

Выездное отделение Почты России пользовалось популярностью у посетителей «Морской деревни», открытой на Корабельной набережной города в дни проведения соревнования. Кроме почтовых карточек гости выбирали яркие магниты и сувениры.

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«СКФ Дальневосточная регата учебных парусников объединила тысячи людей, которые испытали гордость за свою страну и радость за ребят-участников регаты. Уверен, многие с большим удовольствием захотят вернуться еще раз во Владивосток, когда будут пересматривать открытки, отправленные из своего морского путешествия», – рассказал директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Отметим, 14, 15 и 16 сентября, после проведения «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников» филателисты и посткроссеры смогут поставить памятный оттиск почтового штемпеля на филателистической продукции в почтовом отделении 690090 по адресу: ул. Верхнепортовая, д. 2.

Организаторами «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018» являются Всемирная ассоциация учебных парусников Sail Training International и «Ассоциация учебных парусников России». Титульным спонсором регаты выступает российская судоходная компания ПАО «Совкомфлот». Все мероприятия международной регаты проходят при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

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