Жительница Владивостока выдумала ограбление, чтоб скрыть недостачу на работе

14 Сент. 05:35 2018-09-14T05:36:01+03:00

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Прокурор Первореченского района Владивостока утвердил обвинение по уголовному делу о заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Жительница Владивостока, желая скрыть недостачу на работе, обратилась в полицию с заявлением о похищении восьмидесяти тысяч рублей. Женщина рассказала, что неизвестные украли эту сумму у организации, где она трудилась.

Но в ходе проверки выяснилось, что никто на обманщицу не нападал и деньги не воровал. Мотив лжепотерпевшей - сокрытие недостачи, также вскоре раскрылся. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.