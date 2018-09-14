2018-09-14T08:56:30+03:00
Общество

После ВЭФ три чиновника из краевой администрации оставили свои посты

Уволились Кайданович, Терлецкая и Кузьмин
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Максим Аверкин
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Главы департаментов экономики и развития предпринимательства, по делам молодежи, здравоохранения администрации Приморья покинули свои посты, сообщает "Комсомолка" со ссылкой на ТАСС. Как сообщил агентству источник из краевой администрации, чиновники покинули свои посты по собственному желанию.

- Директор департамента экономики и развития предпринимательства Анна Терлецкая и директор департамента по делам молодёжи Александр Кайданович официально уволены с 14 сентября, - уточнил он. С какого числа уволен руководитель департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, в администрации не указали.

Кандидатуры на освободившиеся должности пока не определены.

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