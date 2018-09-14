2018-09-14T09:12:30+03:00
Общество

В мясных полуфабрикатах от приморского производителя на лабораторных испытаниях обнаружили ДНК птицы

У предпринимателя отзовут декларацию на выпуск некачественных тефтель и котлет
Софья КУЧИНА
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Фото: Vkusnota.kzФото: Vkusnota.kz
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У предпринимателя из Уссурийска отзовут декларацию на серийный выпуск мясных тефтелей и котлет из телятины, сообщила пресс-служба приморского Россельхозназора. По результатам лабораторных испытаний, в партии полуфабрикатов специалисты обнаружили ДНК курицы и индейки, которые, увы, отсутствовали на этикетке с составом продукта. По словам сотрудников "Приморской межобластной ветеринарной лаборатории" скорее всего производитель заменял мясо на более дешёвое сырьё.

Продукция признали не отвечающей требованиям, предъявляемым к ее качеству и безопасности. Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выдало производителю предписание о прекращении действия декларации о соответствии на серийный выпуск продукции, также предписано прекратить реализацию продукции. Срок исполнения – с момента получения предписания.

Письмо о выявлении продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции», направлено в Федеральную службу по аккредитации.

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