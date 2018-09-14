2018-09-14T09:28:40+03:00
Общество

Знаменитую Шамору уже чистят от мазута

Площадь загрязнения составила более полутора тысяч квадратных метров
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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На побережье Уссурийского залива в районе бухты Лазурная зафиксирован разлив нефтепродуктов. Специалисты администрации Владивостока оперативно выехали на место и обследовали территорию. Общая площадь загрязнения составила более полутора тысяч квадратных метров, около 800 квадратов уже убрано, сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

«Пробы воды направлены на анализ в Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу, - отметил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков. – Часть побережья и устья речки площадью около 800 квадратных метров уже очищена силами арендатора территории ООО «Лотс». Источник загрязнения и виновник происшествия не установлены, проводятся разбирательства».

Территория за речкой, протяжённостью около 150 метров, будет убрана силами городского предприятия «Содержание городских территорий».

Напомним, что действующим природоохранным законодательством запрещен сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и почву, а также запрещено размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека.

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