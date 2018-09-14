В Приморье лжепрокуроры требуют денег и дорогого алкоголя у руководителей предприятий
Прокуратура края обращается к приморцам, руководителям организаций и предприятий с предупреждением.
Только на этой неделе руководителям образовательных организаций Владивостока многократно звонили неизвестные лица и представляясь работниками прокуратуры, просили подъехать для решения вопросов по различным проверкам, а также привезти дорогостоящую алкогольную продукцию и перевести денежные средства.
Следует помнить, что все надзорные мероприятия органы прокуратуры осуществляют на бесплатной основе, поэтому телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей ведомства с различными требованиями материального характера - ни что иное как мошенничество.
При поступлении подобных звонков не следует идти на поводу у телефонных хулиганов. Уточнить информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок в отношении возглавляемого Вами учреждения можно по телефону 8(423) 240-62-04.