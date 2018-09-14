В Приморье лжепрокуроры требуют денег и дорогого алкоголя у руководителей предприятий

14 Сент. 09:48 2018-09-14T09:48:46+03:00

На этой неделе мошенники несколько раз звонили на различные предприятия и предлагали директорам приватные встречи

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Прокуратура края обращается к приморцам, руководителям организаций и предприятий с предупреждением.

Только на этой неделе руководителям образовательных организаций Владивостока многократно звонили неизвестные лица и представляясь работниками прокуратуры, просили подъехать для решения вопросов по различным проверкам, а также привезти дорогостоящую алкогольную продукцию и перевести денежные средства.

Следует помнить, что все надзорные мероприятия органы прокуратуры осуществляют на бесплатной основе, поэтому телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей ведомства с различными требованиями материального характера - ни что иное как мошенничество.

При поступлении подобных звонков не следует идти на поводу у телефонных хулиганов. Уточнить информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок в отношении возглавляемого Вами учреждения можно по телефону 8(423) 240-62-04.