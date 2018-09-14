Из-за опасного лавашика пекарню в Находке закрыли на 50 суток

14 Сент. 10:16 2018-09-14T10:14:34+03:00

Местный пекарь не соблюдал санитарные нормы и не платил долги

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В Находке судебные приставы по решению суда приостановили деятельность пекарни на 50 суток.

Как установили в суде, производитель хлебобулочных изделий не соблюдал на предприятии санитарные нормы. Так что продукция пекаря могла навредить покупателям. Особую опасность, как выяснилось, представлял лаваш. Кроме того, дополняет ведомство, владелец пекарни не платил долги.

Судебные приставы уже опечатали заведение, а также вручили находкинцу требование об исполнении решения суда.