Драгдилерша из Приморья продала "химку" клиентке в фойе одной из школ

14 Сент. 10:52 2018-09-14T11:08:49+03:00

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Уссурийская транспортная полиция направила в суд уголовное дело в отношении женщины-наркоторговца.

Как выяснилось, драгдилерша попала под наблюдение сотрудников отдела по контролю за оборотом, когда в фойе местной школы продала своей наркозависимой клентке пару "интересных" свёртков: один с химкой, второй с гашишным маслом.

Правоохранители задержали покупательницу наркотиков и изъяли их, а за сбытчицей стали наблюдать, и не зря: долго женщина думать не стала и попыталась продать ещё одному наркоману пару свёртков с гашишным маслом.

В дальнейшем, в ходе расследования линейщики установили, что фигурантка причастна к незаконному сбыту трёх доз гашишного масла ещё одной 36-летней гражданке. Наркотики она получила от своего знакомого.

Кроме того, во время личного досмотра вещей обвиняемой, полицейские обнаружили еще пять свертков с гашишным маслом весом около трех граммов.

Сейчас следственный отдел ЛО МВД России на станции Уссурийск направил уголовные дела в суд. Максимальная санкция за все эти преступления - лишение свободы на срок до 15 лет.

Решения суда женщина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.