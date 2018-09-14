Драгдилерша из Приморья продала "химку" клиентке в фойе одной из школ
Уссурийская транспортная полиция направила в суд уголовное дело в отношении женщины-наркоторговца.
Как выяснилось, драгдилерша попала под наблюдение сотрудников отдела по контролю за оборотом, когда в фойе местной школы продала своей наркозависимой клентке пару "интересных" свёртков: один с химкой, второй с гашишным маслом.
Правоохранители задержали покупательницу наркотиков и изъяли их, а за сбытчицей стали наблюдать, и не зря: долго женщина думать не стала и попыталась продать ещё одному наркоману пару свёртков с гашишным маслом.
В дальнейшем, в ходе расследования линейщики установили, что фигурантка причастна к незаконному сбыту трёх доз гашишного масла ещё одной 36-летней гражданке. Наркотики она получила от своего знакомого.
Кроме того, во время личного досмотра вещей обвиняемой, полицейские обнаружили еще пять свертков с гашишным маслом весом около трех граммов.
Сейчас следственный отдел ЛО МВД России на станции Уссурийск направил уголовные дела в суд. Максимальная санкция за все эти преступления - лишение свободы на срок до 15 лет.
Решения суда женщина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.