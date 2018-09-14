2018-09-14T11:00:51+03:00
Общество

Почта России запустила регулярный транзитный маршрут по доставке почты из Японии в страны Европы

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Первые три контейнера с японской транзитной почтой в рамках регулярных отправок прошли таможенную регистрацию на границе Российской Федерации, были приняты Почтой России в месте международного почтового обмена (ММПО) Владивосток и погружены в почтовый вагон для прохождения по территории России.

Общий вес почтовых отправлений составил 8,3 тонны. Почтовые отправления предназначены для получателей 13 европейских стран, в том числе: Италия, Швейцария, Польша, Чехия, Австрия и др. Успешный запуск проекта стал возможен благодаря конструктивному взаимодействию Почты России с Почтой Японии, ФТС России, РЖД и транспортными компаниями.

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Транзитные почтовые отправления были доставлены судном во Владивостокский морской торговый порт, а затем поступили на ММПО Владивосток для таможенной регистрации. Перевозку по основной части территории страны Почта России выполняет почтовым поездом Владивосток-Москва.

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«Ежедневное курсирование почтового поезда позволяет оперативно отправлять международную почту железнодорожным маршрутом по транссибирской магистрали. Средний срок доставки из Владивостока до передачи почтовому оператору в стране назначения составит от 11 до 15 дней, включая 8 суток доставки на ежедневном почтовом поезде Владивосток-Москва», - отмечает и.о. заместителя генерального директора Почты России по логистике Игорь Чебунин.

До запуска транзита по территории России наземная доставка из Японии в европейские страны морским транспортом занимала 2-3 месяца. Планируется, что партнерство Почты России с Почтой Японии позволит в два раза сократить этот срок.

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Напомним, что 26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, в рамках ПМЭФ-2018, генеральный директор Почты России Николай Подгузов и президент-исполнительный директор Japan Post Holdings Co., Ltd. Масацугу Нагато заключили Соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи.

Помимо организации наземного транзита, Соглашение подразумевает расширение взаимодействия почтовых операторов России и Японии в сфере совершенствования технологии доставки почты, повышения степени применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений, увеличения продаж и развития электронной коммерции.

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