Через «Морской порт в бухте Троицы» отправлено первое судно по новому морскому маршруту в рамках МТК «Приморье-2»

14 Сент. 11:04 2018-09-14T11:10:08+03:00

На китайском судне MSR №1 в порт Нинбо отправлено 200 контейнеров с зерном кукурузы.

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Единственный действующий международный морской порт в поселке Зарубино Хасанского района Приморского края сообщает об открытии новой транзитной линии «Хуньчунь (КНР) —Зарубино (Приморский край) — Нинбо (КНР)» в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2». На китайском судне MSR №1 в порт Нинбо отправлено 200 контейнеров с зерном кукурузы.

Торжественная церемония запуска первого рейса состоялась 14 сентября в порту Зарубино, в мероприятии приняли участие секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь Баинь Чаолу, генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Ян Вэньбинь, председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат Текиев, руководитель службы международных связей Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Игорь Мельников.

Торжественная церемония запуска первого рейса

В ходе церемонии ООО «Морской порт в бухте Троицы», отправитель грузов ЗАО «Северо-восточная Азия» и получатель порт «Нинбо-Чжоушань», один из крупнейших портов в мире, подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях развития нового маршрута, продвижения инвестиционной, экономической и торговой логистики и увеличения грузооборота между Китаем и Россией.

В рамках соглашения в течение двух лет стороны будут совместно работать над упрощением таможенных процедур и снятием административных барьеров при оформлении транзитных грузов, и усилят взаимодействие в вопросах развития портовой инфраструктуры.

В ходе церемонии подписано согашение о сотрудничестве

Собственник инфраструктуры морского порта ООО «МПБТ» намеревается проводить модернизацию и реконструкцию морского порта, работать над улучшением сервиса и увеличением количества услуг в сфере перевалки и оформления транзитных грузов.

«Морской порт в бухте Троицы» является ключевым звеном Международного транспортного коридора «Приморье-2», обладает выгодным географическим положением и большим опытом в планировании и реализации различных проектов, в управлении портом. Уверен, благодаря совместным усилиям трех сторон открытие линии «Хуньчунь – порт Зарубино – порт Нинбо» станет дополнительным стимулом для укрепления сотрудничества Китая и России и большим шагом в развитии порта Зарубино», – отметил генеральный директор ООО «МПБТ» Андрей Перевалов.

Через «Морской порт в бухте Троицы» отправлено первое судно по новому морскому маршруту в рамках МТК «Приморье-2»

Отметим, «Приморье-2» является одним из двух транспортных коридоров, который соединяет северо-восточные провинции Китая с портами Дальнего Востока России, обеспечивая кратчайший путь для перевозки грузов между Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.