Мэр Владивостока предложил горожанам самостоятельно выбрать дороги для ремонта

15 Сент. 04:11 2018-09-15T04:11:03+03:00

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Администрация Владивостока решает, какие дороги нужно отремонтировать в первую очередь. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко предложил горожанам самим выбрать, какие улицы и дороги попадут в список "безопасных и качественных дорог" в 2019 году.

Владивосток участвует в федеральной программе второй год подряд. За это время в городе капитально отремонтированы 25 километров дорог. Это 7 улиц в прошлом году: часть Светланской и Народного проспекта, Выселковая, Верхнепортовая, Гоголя, Всеволода Сибирцева и Фадеева, в общей сложности 13 километров. В 2018 году в рамках БКД отремонтировали 10 участков городских дорог: на улицах Светланская, Бестужева, Карьерная, Адмирала Кузнецова, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Парт-Артурская, Спортивная, русская и Прапорщика Комарова.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» необходимо в первую очередь отремонтировать основные магистрали с высокой интенсивностью движения, подчеркнул мэр. Приоритеты же глава Владивостока предложил выбрать жителям города.

«Безусловно, все дороги должны быть комфортными и современными, но отремонтировать все сразу и комплексно нам не позволяют средства. Во Владивостоке около 700 километров дорог, около 500 из них – с асфальтовым покрытием. В первую очередь необходимо капитально ремонтировать именно те улицы, на которых высокие транспортные потоки. Учесть ремонт системы ливневой канализации, ранее он не включался, учесть дорожную инфраструктуру, надземные пешеходные переходы и тд. Я считаю, что в числе первоочередных в программу по БКД нужно включать Баляева, Луговую, Нерчинскую, Шефнера, Борисенко и дороги микрорайонов Тихая и Змеинка. Но расставить приоритеты я предлагаю горожанам», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

На голосование вынесен перечень основных проблемных участков, составленный в том числе на основе обращений жителей города, поступающих в интернет-приемную и на номер WhatsApp. Выбрать можно несколько вариантов. В федеральную программу не включаются внутриквартальные проезды и придомовые дороги. Их будут ремонтировать в рамках городской программы. Голосование продлится неделю. Улицы, набравшие по итогам наибольшее количество голосов, будут включены в программу БКД на 2019 год. Проголосовать можно здесь.