2018-09-15T04:11:03+03:00
Общество

Мэр Владивостока предложил горожанам самостоятельно выбрать дороги для ремонта

Речь идет о включении улиц в программу "безопасные и качественные дороги" на 2019 год
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Ремонтировать дороги будут с учетом пожеланий граждан. Фото: vlc.ruРемонтировать дороги будут с учетом пожеланий граждан. Фото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Администрация Владивостока решает, какие дороги нужно отремонтировать в первую очередь. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко предложил горожанам самим выбрать, какие улицы и дороги попадут в список "безопасных и качественных дорог" в 2019 году.

Владивосток участвует в федеральной программе второй год подряд. За это время в городе капитально отремонтированы 25 километров дорог. Это 7 улиц в прошлом году: часть Светланской и Народного проспекта, Выселковая, Верхнепортовая, Гоголя, Всеволода Сибирцева и Фадеева, в общей сложности 13 километров. В 2018 году в рамках БКД отремонтировали 10 участков городских дорог: на улицах Светланская, Бестужева, Карьерная, Адмирала Кузнецова, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Парт-Артурская, Спортивная, русская и Прапорщика Комарова.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» необходимо в первую очередь отремонтировать основные магистрали с высокой интенсивностью движения, подчеркнул мэр. Приоритеты же глава Владивостока предложил выбрать жителям города.

«Безусловно, все дороги должны быть комфортными и современными, но отремонтировать все сразу и комплексно нам не позволяют средства. Во Владивостоке около 700 километров дорог, около 500 из них – с асфальтовым покрытием. В первую очередь необходимо капитально ремонтировать именно те улицы, на которых высокие транспортные потоки. Учесть ремонт системы ливневой канализации, ранее он не включался, учесть дорожную инфраструктуру, надземные пешеходные переходы и тд. Я считаю, что в числе первоочередных в программу по БКД нужно включать Баляева, Луговую, Нерчинскую, Шефнера, Борисенко и дороги микрорайонов Тихая и Змеинка. Но расставить приоритеты я предлагаю горожанам», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

На голосование вынесен перечень основных проблемных участков, составленный в том числе на основе обращений жителей города, поступающих в интернет-приемную и на номер WhatsApp. Выбрать можно несколько вариантов. В федеральную программу не включаются внутриквартальные проезды и придомовые дороги. Их будут ремонтировать в рамках городской программы. Голосование продлится неделю. Улицы, набравшие по итогам наибольшее количество голосов, будут включены в программу БКД на 2019 год. Проголосовать можно здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России